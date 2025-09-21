Aperte le prevendite per il The Beatles Night a verla di giovo

Trentotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivivi la magia dei Fab Four! Due ore di musica, emozioni e i più grandi successi dei The Beatles sul palco di Verla di Giovo. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica che vogliono cantare, ballare e lasciarsi trasportare dalle melodie immortali dei Beatles.Acquista il tuo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

