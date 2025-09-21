Aperta la stagione della caccia si potrà sparare anche agli ibis
Si apre oggi e durerà fino al 31 gennaio. È la stagione venatoria, che interessa circa 500mila cacciatori. Ogni Regione decide quali specie sono cacciabili; in molte hanno anticipato il calendario e dovranno quindi anticipare in proporzione anche la chiusura. La legge che regola la caccia risale al 1992; e al Senato è in discussione una riforma che modifica, in 18 articoli, la materia. Tra gli argomenti più spinosi la gestione della fauna selvatica. Il disegno di legge autorizza gli imprenditori agricoli a partecipare direttamente ai piani di contenimento della popolazione di certi animali, purché posseggano una licenza venatoria e specifica formazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Caccia, al via da oggi l’apertura della stagione 2025: novità e cosa cambia - Nella maggior parte delle regioni, tuttavia, già da inizio mese si sono tenute singole giornate di "preapertura" alla caccia. Segnala tg24.sky.it
Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre. Le regole, le specie e le novità della stagione 2025/26 - Come da calendario venatorio approvato dalla Regione, le doppiette potranno sparare ufficialmente da domenica 21 settembre fino al 31 gennaio 2026 ... Secondo lanazione.it