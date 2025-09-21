Si apre oggi e durerà fino al 31 gennaio. È la stagione venatoria, che interessa circa 500mila cacciatori. Ogni Regione decide quali specie sono cacciabili; in molte hanno anticipato il calendario e dovranno quindi anticipare in proporzione anche la chiusura. La legge che regola la caccia risale al 1992; e al Senato è in discussione una riforma che modifica, in 18 articoli, la materia. Tra gli argomenti più spinosi la gestione della fauna selvatica. Il disegno di legge autorizza gli imprenditori agricoli a partecipare direttamente ai piani di contenimento della popolazione di certi animali, purché posseggano una licenza venatoria e specifica formazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aperta la stagione della caccia, si potrà sparare anche agli ibis