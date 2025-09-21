Antonio La Torre | Furlani e Battocletti stimolo per gli eroi feriti vogliamo avvicinarci agli USA Velocità? Annus horribilis

Antonio La Torre ha tracciato il proprio bilancio sui Mondiali 2025 di atletica, individuando tre parole di riferimento nel corso della conferenza stampa conclusiva svolta a Tokyo: “ Consistenza, profondità e futuro. Se l’Olimpiade di quattro anni fa a Tokyo era stata l’ispirazione, adesso ci sono due nuovi leader come Furlani e Battocletti per fungere da stimolo agli eroi feriti che non vogliono arrendersi. Un campione Mattia che ha marcato il territorio nel lungo e Africa contro Nadia nel mezzofondo, impensabile fino all’anno scorso. L’Italia conferma il ruolo di leader tra le nazioni europee, ma siamo ambiziosi e vogliamo avvicinarci agli Stati Uniti che qui hanno lanciato un messaggio inequivocabile in vista dei Giochi di Los Angeles 2028 ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

