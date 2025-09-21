Antonio La Torre | Furlani e Battocletti stimolo per gli eroi feriti vogliamo avvicinarci agli USA Velocità? Annus horribilis
Antonio La Torre ha tracciato il proprio bilancio sui Mondiali 2025 di atletica, individuando tre parole di riferimento nel corso della conferenza stampa conclusiva svolta a Tokyo: “ Consistenza, profondità e futuro. Se l’Olimpiade di quattro anni fa a Tokyo era stata l’ispirazione, adesso ci sono due nuovi leader come Furlani e Battocletti per fungere da stimolo agli eroi feriti che non vogliono arrendersi. Un campione Mattia che ha marcato il territorio nel lungo e Africa contro Nadia nel mezzofondo, impensabile fino all’anno scorso. L’Italia conferma il ruolo di leader tra le nazioni europee, ma siamo ambiziosi e vogliamo avvicinarci agli Stati Uniti che qui hanno lanciato un messaggio inequivocabile in vista dei Giochi di Los Angeles 2028 ”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: antonio - torre
Antonio La Torre: “Volevo gli occhi di fuoco, eravamo sfavoriti. Il punto di Patta è simbolico”
RUN2U 26ª puntata: Antonio La Torre, la mente brillante dietro la rinascita dell’atletica italiana
Antonio La Torre: “Sioli talento assoluto, da Mihai mi aspetto il record italiano. Crediamo nella 4×400 ai Mondiali”
In ricordo di Antonio La Torre: un amico, un padre, un uomo vero Quando perdi un amico, un caro, anzi carissimo amico, è come perdere un frammento del tuo cuore. Oggi piangiamo Antonio La Torre, che ci ha lasciati dopo aver combattuto con grande dignit - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali atletica: La Torre, Furlani e Battocletti nuovi leader; Antonio La Torre: “Le punte devono fare le punte, Jacobs determinante in staffetta”; Battocletti e Crippa a Madrid in azzurro.
Mondiali atletica: La Torre, Furlani e Battocletti nuovi leader - chiave dell' atletica italiana, in chiusura del Mondiale di Tokyo, per il direttore tecnico Antonio La Torre. Da sport.quotidiano.net
La Torre: "Da Battocletti alle stelle dei salti, vi racconto la mia Italia per Tokyo" - Il direttore tecnico alla vigilia della rassegna iridata: "Pesa l'assenza di Stano, Nadia Battocletti sta molto bene. Scrive gazzetta.it