Antonio Alatorre l’eros irrompe nel sacerdozio e la testa brucia
In ogni cultura agiscono persone che rimangono perlopiù nell’ombra, facendo da mediatori, da ponti con il mondo esterno. E il loro lavoro si renderà responsabile di preziose influenze, risonanze, sviluppi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: antonio - alatorre
"L'emicrania", il romanzo postumo (e "segreto") del messicano Antonio Alatorre, che è stato uno dei più importanti filologi in lingua spagnola... A pubblicarlo (per la prima volta in Italia) è il marchio Ventanas - X Vai su X
Antonio Alatorre aveva urgenza di raccontare la sua infanzia, i “beati anni del castigo” in seminario – dai dodici ai venti, senza vocazione – dove scopre la musica e la letteratura, e con esse il proprio talento. E dove, sintomo di un profondo malessere spirituale - facebook.com Vai su Facebook