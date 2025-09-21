Antifa terroristi Tra arresti e inchieste in Europa è già così
Alla vigilia della decisione del juri di Strasburgo sulla revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis, il governo ungherese alza il tiro e invia all'alta rappresentante per la politica estera Ue
Donald Trump mette Antifa sotto accusa e nella lista nera dei terroristi
Chi sono gli Antifa? Dall’azione antifascista al marchio di ‘terroristi’ attribuito da Trump
Gli antifa considerati terroristi, e la libertà di parola alla maniera dei trumpiani
America addio Quella di Trump non è cancel culture, è scivolamento verso Mosca
A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump, l'Ungheria designerà ufficialmente 'Antifa' come organizzazione terroristica". Lo annuncia su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, riferendo che il primo ministro Viktor Orban ha dich
Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; Germania, l’antifa Lina Engel condannata a cinque anni; Antifa, la caccia è aperta.
Trump: "Antifa terroristi". Quella rete che va dagli Usa agli amici di Salis in Italia - Inserire Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche, però
In Ungheria antifa considerati terroristi, Orban segue l'esempio di Trump: nuovo attacco a Ilaria Salis - L'Ungheria dichiara AntiFa organizzazione terroristica e minaccia Ilaria Salis a pochi giorni dalla decisione sull'immunità all'eurodeputata