Anticipazioni Domenica In del 21 settembre l’omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani

Dopo un’estate di pausa, torna su Rai1 l’immancabile appuntamento con  Domenica In.  Mara Venier è pronta a riabbracciare il suo pubblico:  domenica 21 settembre la conduttrice torna al timone del programma che quest’anno spegne 50 candeline. Per lei sarà la 17esima volta alla guida della trasmissione, l’ottava consecutiva. Quest’anno però ci saranno delle novità: Mara Venier avrà accanto alcuni compagni di viaggio che la affiancheranno in vari momenti della trasmissione, il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore  Teo Mammucari  e il wedding planner  Enzo Miccio. Domenica In, le anticipazioni del 21 settembre: l’omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Dilei.it

La forza di una donna 2, anticipazioni 21 settembre: le condizioni di Bahar; La forza di una donna, le anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025; Domenica In torna in onda dal 21 settembre, le anticipazioni: ospiti, novità e nuovi protagonisti. L'omaggio a Pippo Baudo e Armani.

