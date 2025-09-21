Dopo un’estate di pausa, torna su Rai1 l’immancabile appuntamento con Domenica In. Mara Venier è pronta a riabbracciare il suo pubblico: domenica 21 settembre la conduttrice torna al timone del programma che quest’anno spegne 50 candeline. Per lei sarà la 17esima volta alla guida della trasmissione, l’ottava consecutiva. Quest’anno però ci saranno delle novità: Mara Venier avrà accanto alcuni compagni di viaggio che la affiancheranno in vari momenti della trasmissione, il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore Teo Mammucari e il wedding planner Enzo Miccio. Domenica In, le anticipazioni del 21 settembre: l’omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 21 settembre, l’omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani