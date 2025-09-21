Anticipazioni Da noi… a ruota libera | Francesca Fialdini | Mi faccio in tre

Francesca Fialdini torna con Da noi. a ruota libera e si fa in tre. La conduttrice infatti non sarà solo al timone dello spazio del pomeriggio di Rai Uno, ma guiderà anche Attenti al libro, serata speciale dedicata alla lettura, e sarà in pista a Ballando con le Stelle. Si apre così una stagione ricca di impegni e di appuntamenti importanti. Anticipazioni puntata 21 settembre Da noi. a ruota libera. Da noi. a ruota libera torna il 21 settembre. Un appuntamento attesissimo che vedrà, ancora una volta, Francesca Fialdini misurarsi con temi d’attualità. Ospiti della puntata Veronica Pivetti e Carla Signorinis, protagonista di Balene – Amiche per sempre, la nuova serie tv di Rai Uno. 🔗 Leggi su Dilei.it

