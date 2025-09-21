Ansia in gravidanza | come gestirla e quando chiedere aiuto

La gravidanza è un momento unico e intenso, ma può portare con sé ansia e preoccupazioni che incidono sul benessere della mamma e del bambino. Beatrice Tassis, responsabile del Consultorio Familiare della Clinica Mangiagalli e del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico del Policlinico di Milano ha spiegato a Fanpage.it quali sono i possibili i campanelli d’allarme e quali strategie si possono adottare per affrontare il problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ansia - gravidanza

Le paure di una donna in gravidanza possono essere tante. È un 'avventura completamente nuova, piena di incognite. Inoltre ogni donna vive quel periodo con una dose d'ansia che può variare, ma sempre che è una costante. "Sarà sano il bambino?", "Ci so - facebook.com Vai su Facebook

“Hai figli o hai intenzione di averne?” e altre domande ‘bocciate’ ai colloqui di lavoro.

Ansia in gravidanza: come gestirla e quando chiedere aiuto - La gravidanza è un momento unico e intenso, ma può portare con sé ansia e preoccupazioni che incidono sul benessere della mamma e del bambino ... fanpage.it scrive

Gravidanza d’estate: verità, falsi miti e consigli per viverla bene - Prendersi cura della gravidanza significa anche investire nella salute futura della madre ... Scrive gazzetta.it