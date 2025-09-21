Annalisa pubblica per la prima volta una foto di suo marito Francesco Muglia | Non mi sono fatta cogliere impreparata

Annalisa ha mostrato per la prima volta una foto con il marito Francesco Muglia. Il post era per celebrare l’entrata del nuovo singolo featuring Marco Mengoni “Piazza San Marco” nella top 10 Fimi. La cantante ha scritto su Instagram: “ Non mi sono fatta cogliere impreparata e infatti ieri sera stavo già brindando (che strano)!!!! Piazza San Marco con @mengonimarcoofficial in top 10 Fimi di questa settimana. E con questa sono 19, grazie a tutti davvero”. La coppia, andata a nozze nel luglio del 2023, non è solita mostrarsi pubblicamente sui social, anzi, tutt’altro. Per i fan, quindi, è stato un evento praticamente “epocale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

