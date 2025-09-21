Anna Belotti sviene in diretta la non reazione di Del Debbio scatena la polemica
Un episodio increscioso ha scosso l’ultima puntata di “4 di sera”, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Una redattrice del programma, Anna Belotti, intenta a intervistare una persona del pubblico in studio è svenuta improvvisamente. La reazione del conduttore, apparentemente impassibile, ha scatenato una ondata di polemiche sui social. Dai video circolati online, si vede la giornalista barcollare e poi crollare a terra mentre si trovava di fronte a un ragazzo del pubblico a cui aveva appena posto una domanda sulla questione palestinese. Mentre in studio si avvertiva un comprensibile trambusto, Del Debbio, rimanendo immobile al suo posto, ha cercato di tranquillizzare la platea: “ Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Malore a 4 di Sera per Anna Belotti. Del Debbio resta impassibile
La giornalista Anna Belotti ha accusato un malore mentre stava intervistando una persona del pubblico
Svenimento in diretta per la giornalista. "Sta benissimo e la prossima settimana torna a fare le sue interviste", ha rassicurato Del Debbio al termine della puntata
