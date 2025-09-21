Un episodio increscioso ha scosso l’ultima puntata di “4 di sera”, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Una redattrice del programma, Anna Belotti, intenta a intervistare una persona del pubblico in studio è svenuta improvvisamente. La reazione del conduttore, apparentemente impassibile, ha scatenato una ondata di polemiche sui social. Dai video circolati online, si vede la giornalista barcollare e poi crollare a terra mentre si trovava di fronte a un ragazzo del pubblico a cui aveva appena posto una domanda sulla questione palestinese. Mentre in studio si avvertiva un comprensibile trambusto, Del Debbio, rimanendo immobile al suo posto, ha cercato di tranquillizzare la platea: “ Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Anna Belotti sviene in diretta, la (non) reazione di Del Debbio scatena la polemica