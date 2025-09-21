Animali in cabina | l’Italia guida l’evoluzione dei trasporti aerei
Sorprende che alcune associazioni di consumatori o utenti, che per loro stesso motivo di esistenza, dovrebbero intervistare ed interpretare le esigenze della gente, si pongano contro gli interessi e le richieste dei loro stessi rappresentati. La svolta con Enac e ITA. Premesso che gli animali in cabina di piccola taglia o i service dog, già viaggiavano sulla maggior parte delle compagnie aeree al mondo senza che mai si sia verificato un problema di disturbo o di igiene, a differenza dei più svariati casi umani, il Ministro Salvini, l’Enac con il Presidente Di Palma e la nostra compagnia di bandiera ITA con il suo Ad Joerg Eberhardt, hanno solo reso l’Italia orgogliosamente avanguardia di civiltà e ascoltato, – loro si, l’auspicio di milioni di cittadini al mondo possessori di animali domestici e anche quelle, giustamente del mercato, adeguando il peso e le modalità di trasporto. 🔗 Leggi su Panorama.it
