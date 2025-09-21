Angelus 21 settembre 2025 Papa Leone XIV | Non c’è futuro basato sulla violenza
In una piazza San Pietro gremita, Papa Leone XIV invita a riflettere sulla necessità dei popoli di avere diritto alla pace. Nel corso dell’Angelus di oggi, 21 settembre 2025, Papa Leone XIV invita a riflettere in primis sulle parole di Gesù, nel Vangelo odierno. Il testo affronta la questione della gestione dei beni materiali, chiarendo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Il Papa celebra il 21 settembre la Messa nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano; Con il Papa in preghiera per la pace: Angelus, domenica 21 settembre ore 12.00.; Angelus.