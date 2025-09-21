Andrea Stroppa al Festival di Open | Musk entrerà nei media europei | sarà un terremoto Starlink riapre? Non sono sorpreso – Il video

Starlink è sempre più importante per l’Italia, anzi fondamentale. Lo ha stabilito la relazione annuale sulle politiche spaziali e aerospaziali del governo Meloni, redatta dal Comitato interministeriale di Palazzo Chigi, e lo ha ribadito Andrea Stroppa dal palco del Festival di Open intervistato dalla vicedirettrice di Open Serena Danna: «Era abbastanza chiaro già un paio di anni fa, ma piano piano arriviamo tutti alle stesse conclusioni». La maggioranza, dopo un primo tentennamento e un’adesione tout court al progetto europeo Iris 2, sembra aver deciso per un completo voltafaccia in favore dell’azienda di Elon Musk: «Era chiaro che la strada migliore fosse stato appoggiarsi a SpaceX e al contempo far crescere l’imprenditoria italiana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: andrea - stroppa

Andrea Stroppa contro Meloni: “Oggi il paese è meno sicuro”

Andrea Stroppa al Festival di Open: «Elon Musk entrerà nei media europei, serve un terremoto. Starlink? L’Italia non può farne a meno»

Andrea Stroppa critica Meloni sull'immigrazione: "Aveva promesso il blocco navale". Musk approva - X Vai su X

Andrea Stroppa al Festival di : «Musk entrerà nei media europei: sarà un terremoto. Starlink riapre? Non sono sorpreso» - Il video; Andrea Stroppa, lo scontro con Urso e il segreto svelato sul vertice al Quirinale: «Su Starlink c'è l'accordo con l'Italia, ma lui lo blocca». La gaffe del ministro; La verità di Andrea Stroppa sulla lite Musk-Trump: «Macché, vanno molto d'accordo. Starlink per l'Italia? Quasi tutto il governo è d'accordo.

Andrea Stroppa al Festival di Open: «Elon Musk entrerà nei media europei, serve un terremoto. Starlink? L’Italia non può farne a meno» - Il referente italiano del miliardario Usa svela l'interesse per una «discesa in campo» nel mondo dei media tradizionali: «Riportare l'integrità nelle redazioni» L'articolo Andrea Stroppa al Festival d ... Lo riporta msn.com

Andrea Stroppa e gli attacchi a FdI e Piantedosi: ma davvero parla a nome di Elon Musk? - Ma come può Andrea Stroppa, un ex hacker, nato nella «suburra» di Tor Pignattara e diventato, appena trentenne, il console in Italia di Elon Musk, l’uomo più potente del mondo, dettare condizioni e ... Come scrive roma.corriere.it