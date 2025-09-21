Qui centrosinistra, verso le Regionali. Andrea Nobili, già garante regionale dei diritti della persona, candidato indipendente nella lista di Alleanza Verdi Sinistra nella Circoscrizione di Ancona. Ultimi giorni di campagna elettorale: cosa percepisce? "In questi giorni avverto con chiarezza la delusione per le scelte sbagliate del governo regionale di centrodestra. Le persone mi raccontano di una sanità pubblica abbandonata a sé stessa, di giovani senza spazi né prospettive, di territori periferici lasciati soli. Non è stata disattenzione, è stata una scelta precisa. Si è scelto di privilegiare pochi a discapito di molti, di inseguire opere di facciata mentre i servizi essenziali si indebolivano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea Nobili: "Le priorità? Sanità e disagio sociale"