Andrea Bocelli ha avuto due matrimoni dove ha avuto tre figli | Matteo Amos e Virginia

Chi sono i figli di Andrea Bocelli avuti dalla prima moglie. Il figlio maggiore di Andrea è Amos Bocelli, nato nel 22 Febbraio 1995 dal matrimonio di Andrea con la prima moglie e ha intrapreso una carriera totalmente diversa da quella del padre. Amos si è laureato in ingegneria aerospaziale nel 2018 presso l’Università di Pisa. Nonostante ciò il ragazzo è legato al mondo della musica e ai tempi delle Superiori si è diplomato in pianoforte dove riscuote un grande talento. Nel 2013 suona insieme al padre nell’esibizione Amami teneramente e partecipa all’album del padre di quattro anni dopo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Andrea Bocelli ha avuto due matrimoni dove ha avuto tre figli: Matteo, Amos e Virginia

In questa notizia si parla di: andrea - bocelli

Il film su Andrea Bocelli nelle sale. “E’ un ritratto più intimo”

Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani

Andrea Bocelli, la voce che incanta il mondo: “La vita è unica e irripetibile. Mi sono fidato del destino”

ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE Un viaggio intimo tra musica, emozioni e momenti inediti, raccontato dallo stesso Andrea Bocelli. SOLO dal 21 al 24 settembre al Movieplex! Biglietti: www.movieplex.it/film/27176 - facebook.com Vai su Facebook

Nell'elegante cornice milanese di Palazzo Parigi, oggi Jannik Sinner ha ufficialmente presentato la sua Fondazione, davanti alla famiglia, al suo team, al presidente Binaghi e ad altri personaggi importanti come Andrea Bocelli e Stefano Domenicali. I dettagli - X Vai su X

Matteo Bocelli e la separazione dei genitori: Credo che ogni figlio ne soffra; Andrea Bocelli, il figlio Amos mangia un panino e ha un malore; “Sul palco di San Pietro insieme ad Andrea Bocelli e Pharrell Williams, un’emozione gigantesca”.

Quante mogli ha avuto Andrea Bocelli? Ecco chi è la madre di Matteo - Scopri la vita sentimentale del tenore, dal matrimonio con Enrica Cenzatti fino all’amore con Veronica Berti. tag24.it scrive

Andrea Bocelli e la prima moglie perché si sono lasciati? I motivi della separazione - Scopri chi è la prima moglie di Andrea Bocelli e perché si sono lasciati: tutti i dettagli sul matrimonio del celebre tenore. Come scrive tag24.it