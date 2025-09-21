Andiamo a fare una passeggiata ragazzo disabile violentato nella pineta | denunciato straniero

Sconcerto a Capaccio Paestum, dove un ragazzo disabile di 23 anni ha sporto denuncia contro uno straniero accusandolo di violenza sessuale. Secondo quanto raccontato dalla madre, il giovane, mentre si trovava in spiaggia a Foce Sele, sarebbe stato avvicinato da un uomo di nazionalità marocchina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: andiamo - fare

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante continuano a frequentarsi dopo Uomini e Donne: “Andiamo a fare danni”

Tina Cipollari e Cosimo insieme fuori da UeD: “Andiamo a fare danni” FOTO

“Andiamo a fare danni…”. Tina Cipollari, sorpresa e choc: con chi sta adesso

Dove andiamo a fare windsurf nel weekend? #WindAlert by #4windsurf - facebook.com Vai su Facebook

Andiamo a fare una passeggiata, ragazzo disabile violentato nella pineta: denunciato straniero; La città più giovane della Spagna: cosa fare e cosa vedere in 4 giorni a Valencia; Maria e Pietro, la verità degli sposi scomparsi (e ricomparsi): Ma che hai combinato? Che guaio….