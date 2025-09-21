Andavano alla festa del paese a Brivio Lecco due ragazze di 21 anni travolte e uccise L' autista positivo al narcotest

Erano uscite per trascorrere la serata a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con la provincia di Bergamo, dove era in programma una delle feste paesane più sentite del territorio in questo periodo di fine estate. Purtroppo però, a quella festa, Milena Marangon e Giorgia Cagliani non sono mai arrivate. Avevano appena posteggiato vicino alla palestra del paese, quando sono state. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Andavano alla festa del paese a Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise. L'autista positivo al narcotest

