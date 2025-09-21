Ancora un' aggressione sui bus urbani autista preso a schiaffi e pugni da un 64enne

Un catanese di 64 anni, è stato fermato e denunciato dagli agenti della polizia di Stato dopo la richiesta d’aiuto avanzata da parte di un autista di un bus di linea urbana, aggredito con schiaffi e pugni dall'anziano. Giunti sul posto dopo la richiesta di intervento giunta al 112, i poliziotti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: aggressione - urbani

Ieri sera, una task force di poliziotti e vigili urbani ha intervenuto al ristorante "da Corrado" in via Foria, dopo un'aggressione.#aggressione #napoli #ristoranti #sequestri #cronacadinapoli #primopiano #quartierinapoli #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X

Trasferte vietate per 45 giorni ai tifosi della Pro Vasto. Lo ha deciso l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dopo la segnalazione inviata dalla Questura dell'Aquila sull'aggressione a sfondo razziale subita la scorsa domenica da un tunisino 30en - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un'aggressione sui bus urbani, autista preso a schiaffi e pugni da un 64enne; Panico sul bus: portiera danneggiata e tentata aggressione al conducente; Voleva il monopattino a bordo del bus, minacce di morte e insulti contro l’autista.

Catania, schiaffi e pugni all'autista dell'autobus: fermato e denunciato - Ha aggredito più volte l’autista dell’autobus sul quale viaggiava, colpendolo con schiaffi e pugni. Riporta msn.com

Catania, autista di bus aggredito da un passeggero: denunciato un 64enne - Attimi di tensione a bordo di un autobus di linea sulla tratta Piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata, dove l’autista è stato aggredito a più riprese da un passeggero. Secondo cataniaoggi.it