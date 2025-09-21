Ancora una moto contro un' auto | muore motociclista 55enne

Il bilancio delle ultime ore è drammatico: tre morti sulle strade bresciane nel giro di un fine settimana, due dei quali a distanza di pochissime ore. Dopo la giovane deceduta lungo la Tangenziale Sud di Brescia, un nuovo incidente mortale si è verificato intorno alle 18 di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

