Ancora una moto contro un' auto | muore motociclista 55enne
Il bilancio delle ultime ore è drammatico: tre morti sulle strade bresciane nel giro di un fine settimana, due dei quali a distanza di pochissime ore. Dopo la giovane deceduta lungo la Tangenziale Sud di Brescia, un nuovo incidente mortale si è verificato intorno alle 18 di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
?? Un altro scontro tra auto e moto: muore motociclista 55enne; Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto; Tangenziale sud, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: morta 27enne bresciana.
