Ancora un riconoscimento internazionale per il campione di beatbox cesenate | ospite al Festival della musica in Marocco
Proseguono gli impegni e il successo internazionale del cesenate Azel (Giuseppe Cuna), campione di Human Beatbox, disciplina che permette a una persona, grazie a suoni emessi con labbra, denti, lingua, gola, diaframma, di trasformarsi in un vero e proprio strumento musicale. Azel è appena tornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Riconoscimento internazionale per l’Oleificio Morettini
Perché il riconoscimento della Palestina da parte di Londra potrebbe scontrarsi con il diritto internazionale
Juventus innovatrice anche fuori dal campo! Prestigioso riconoscimento internazionale per i bianconeri: il comunicato e di cosa si tratta
A Vienna, la ricerca italiana sul diabete eccelle ancora. La dottoressa Teresa Mezza ha ricevuto il Minkowski Prize 2025, il massimo riconoscimento internazionale per scienziati under 45 in diabetologia. Il suo studio sul diabete di tipo 2, basato su pazienti sott - facebook.com Vai su Facebook
#chirurgia plastica, riconoscimento internazionale per il dottor #amoroso - X Vai su X
