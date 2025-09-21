Ancora doping Sinner non ne può più | terremoto nel tennis

A pochi giorni dall’esordio asiatico nei China Open, Sinner deve nuovamente fare i conti con il doping e con il Clostebol: terremoto clamoroso nel tennis. Mancano ormai pochi giorni al via dei China Open, appuntamento cruciale nella corsa di Jannik Sinner verso la vetta del ranking mondiale. L’altoatesino si sta preparando al meglio per affrontare la tournée asiatica che lo vedrà protagonista anche al Masters 1000 di Shanghai, due tappe decisive per rilanciarsi dopo la sconfitta agli US Open contro Carlos Alcaraz. Una finale persa che brucia ancora e che, complice la perdita della leadership mondiale, rende ancor più pressante la voglia di rivincita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ancora doping, Sinner non ne può più: terremoto nel tennis

