Ancora disagi all' aeroporto a Bruxelles dopo il cyberattacco
L'attacco agli aeroporti di mezza Europa è riuscito. E la ferita è molto più profonda dei ritardi accumulati e dei voli cancellati. Gli hacker che hanno mandato in tilt i sistemi di imbarco di diverse compagnie, creando il caos negli scali di Dublino, Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow, hanno seminato, soprattutto, un diffuso senso di insicurezza e paura, dimostrando di poter colpire con facilità i sistemi informatici del settore trasporti. Ancora oggi la situazione è complicata: dimezzati i voli in partenza da Bruxelles, dove si prevede di tornare alla normalità solo nella mattinata di lunedì. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
