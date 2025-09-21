Ancona primo derby stagionale Test severo con l’Atletico Ascoli
E’ il primo derby di questo campionato e l’Ancona vuole affrontarlo nel modo migliore. Cioè con l’obiettivo di fare il massimo per tornare a casa con i tre punti. Atletico Ascoli-Ancona si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo stadio di Castel di Lama, centro dell’Ascolano certamente più noto per la produzione del vino che per ospitare importanti partite di calcio. Proprio per questioni logistiche, oltre che di ordine pubblico, la questura di Ascoli ha deciso che la gara si giocherà a porte chiuse. In compenso gli anconetani potranno seguire la sfida sia in diretta radio, su Radio Arancia, sia in diretta streaming tv sulla pagina atleticoascolidiretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
