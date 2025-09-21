Anche Musk presente ai funerali di Kirk

Fra le centinaia di migliaia di presenti ai funerali di Charlie Kirk c'è anche Elon Musk. "Tutti i posti di questo stadio che non sono stati interdetti dalla sicurezza sono pieni. Onorato di essere qui", ha scritto il magnate ed ex capo del Doge su X. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Funerali Kirk, arriva anche Musk: Onorato di essere qui; Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune: una marea rossa e blu per l’ultimo saluto. FOTO; Charlie Kirk, i funerali. Turning Point: «Un profeta biblico». Trump accolto dai cori: «Celebriamo un grande uomo».

