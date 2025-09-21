Anche il Portogallo | ok Stato Palestina

22.05 Il Portogallo ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato il ministro degli Affari Esteri Paulo Rangel che ha affermato: "Il Portogallo sostiene la soluzione dei due Stati come unica via per una pace giusta e duratura". Il ministro ha spiegato che si sono verificate le condizioni poste dal governo di Luis Montenegro."Il Portogallo avrebbe agito solo insieme a un gruppo di Stati occidentali che nel corso del tempo hanno condiviso posizioni su questo tema", ha affermato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it