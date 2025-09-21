Anche il personale Stp aderisce allo sciopero | trasporti a rischio nel Brindisino

21 set 2025

BRINDISI - Sciopero di 24 ore previsto per domani, anche il personale Stp aderisce. La Società Trasporti Pubblici Brindisi spa (Stp) ha comunicato ufficialmente l'adesione del proprio personale a una manifestazione nazionale di sciopero. L'astensione dal lavoro sarà di 24 ore e interesserà il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

