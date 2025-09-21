Anche il Canada vieta l’ingresso ai Kneecap

Il Canada ha vietato l’ingresso nel paese al trio rap nordirlandese dei Kneecap, accusandolo di sostenere Hamas e Hezbollah, che il Canada considera organizzazioni terroristiche, e di promuovere la violenza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Anche il Canada vieta l’ingresso ai Kneecap

In questa notizia si parla di: canada - vieta

Oggi è una giornata speciale per Eva: il suo primo giorno di scuola in Canada! Dopo mesi di attesa, finalmente comincia la sua avventura come exchange student: nuove materie, nuovi compagni e la possibilità di vivere in prima persona la vita scolastica - facebook.com Vai su Facebook

Anche il Canada ha vietato l’ingresso nel paese al gruppo rap nordirlandese dei Kneecap, accusandolo di sostenere il terrorismo - Il Canada ha vietato l’ingresso nel paese al trio rap nordirlandese dei Kneecap, accusandolo di sostenere Hamas e Hezbollah, che il Canada considera organizzazioni terroristiche, e di promuovere la vi ... Segnala ilpost.it

Cantante rap dei Kneecap in tribunale a Londra per 'terrorismo' - È arrivato alla Westminster Magistrates Court di Londra il frontman della popolare band nordirlandese di rapper Kneecap, a processo fra molte polemiche e controversie per violazione della legge ... ansa.it scrive