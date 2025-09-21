Anche Elon Musk ai funerali di Charlie Kirk

Fra le centinaia di migliaia di presenti ai funerali di Charlie Kirk c'è anche Elon Musk. "Tutti i posti di questo stadio che non sono stati interdetti dalla sicurezza sono pieni. Onorato di essere qui", ha scritto il magnate ed ex capo del Doge su X. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

