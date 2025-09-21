Anche Barack Obama è in Liguria | atterraggio a Genova e poi subito a Portofino | Foto

Ilsecoloxix.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cercando il massimo della riservatezza, l’ex presidente ha tentato di giocare d’astuzia, partendo dal molo di Santa Margherita. Ma è stato paparazzato lo stesso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

anche barack obama 232 in liguria atterraggio a genova e poi subito a portofino foto

© Ilsecoloxix.it - Anche Barack Obama è in Liguria: atterraggio a Genova e poi subito a Portofino | Foto

In questa notizia si parla di: barack - obama

Tulsi Gabbard: «Processate Barack Obama e Hillary Clinton, hanno complottato contro Trump»

Larry David torna in tv con una sketch comedy prodotta da Barack Obama

Barack e Michelle Obama scherzano a proposito del loro divorzio, lei: «Non ho mai avuto intenzione di lasciarlo»

Anche Barack Obama è arrivato in Liguria | atterraggio a Genova e poi subito a Portofino.

barack obama 232 liguriaObama in vacanza in Liguria sullo yacht di Spielberg - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama &#232; atterrato all'aeroporto di Genova nella tarda serata di ieri trasferendosi subito dopo verso il porto turistico di Santa Margherita Ligure per imbarcar ... Riporta rainews.it

barack obama 232 liguriaAnche Barack Obama &#232; arrivato in Liguria: atterraggio a Genova e poi subito a Portofino - Cercando il massimo della riservatezza, l’ex presidente ha tentato di giocare d’astuzia, partendo dal molo di Santa Margherita. Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Barack Obama 232 Liguria