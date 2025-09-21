Anche Barack Obama è in Liguria | atterraggio a Genova e poi subito a Portofino | Foto
Cercando il massimo della riservatezza, l’ex presidente ha tentato di giocare d’astuzia, partendo dal molo di Santa Margherita. Ma è stato paparazzato lo stesso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: barack - obama
Tulsi Gabbard: «Processate Barack Obama e Hillary Clinton, hanno complottato contro Trump»
Larry David torna in tv con una sketch comedy prodotta da Barack Obama
Barack e Michelle Obama scherzano a proposito del loro divorzio, lei: «Non ho mai avuto intenzione di lasciarlo»
L'ex first lady Michelle Obama è atterrata questo pomeriggio all'aeroporto di Genova e poi si è trasferita a Portofino a bordo dello yacht Seven Seas del regista Steven Spielberg. L'ex presidente Barack Obama, secondo indiscrezioni, potrebbe raggiungerla i - X Vai su X
L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è unito a un gruppo di democratici e analisti che stanno criticando duramente le recenti minacce dell'amministrazione Trump nei confronti di media ed emittenti televisive, accusate a vario titolo di criticare il pre - facebook.com Vai su Facebook
Anche Barack Obama è arrivato in Liguria | atterraggio a Genova e poi subito a Portofino.
Obama in vacanza in Liguria sullo yacht di Spielberg - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è atterrato all'aeroporto di Genova nella tarda serata di ieri trasferendosi subito dopo verso il porto turistico di Santa Margherita Ligure per imbarcar ... Riporta rainews.it
Anche Barack Obama è arrivato in Liguria: atterraggio a Genova e poi subito a Portofino - Cercando il massimo della riservatezza, l’ex presidente ha tentato di giocare d’astuzia, partendo dal molo di Santa Margherita. Si legge su ilsecoloxix.it