Anche Barack Obama è arrivato in Liguria | atterraggio a Genova e poi subito a Portofino

Ilsecoloxix.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cercando il massimo della riservatezza, l’ex presidente ha tentato di giocare d’astuzia, partendo dal molo di Santa Margherita. Ma è stato paparazzato lo stesso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

barack obama 232 arrivatoVacanze in Liguria per Michelle e Barack Obama - Top secret l’agenda dell’ex presidente, che dovrebbe essere ospite del superyacht di Steven Spielberg a Portofino. Lo riporta ilsecoloxix.it

barack obama 232 arrivatoBarack e Michelle Obama atterrati in Liguria, "no fly zone" su Genova per l'arrivo dell'ex presidente Usa - Agenda di viaggio blindata: i due sono attesi a Portofino dal regista Steven Spielberg che li ospiterà sul suo lussuoso yacht ... Si legge su msn.com

