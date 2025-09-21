Amore facciamo una cosa veloce… lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo I festini e il video hot i rapporti del trio e le chat
Valentina Peroni si sarebbe prestata a fare da esca per la morte di Hayati Hayim Aroyo. Il 62enne, cognato di un boss turco, era stato trovato morto carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Le indagini hanno svelato che aveva filmato Peroni, che avrebbe conosciuto online. E l’uomo avrebbe avuto intenzione di diffonderlo. Da qui la vendetta assieme al marito Emanuele Paganini e del loro convivente Elvis Simoni. Lei scriveva: «Temevo di provare pietà e invece niente». L’amico che non sapeva. Valentina Peroni, 36 anni, riceve un messaggio da un amico l’8 agosto, ricorda il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online
“Amore, facciamo una cosa veloce”: la donna come esca e i 30 fendenti inferti su Hayati Aroyo. Il piano omicida minuto per minuto
