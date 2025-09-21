Amore facciamo una cosa veloce | la donna come esca e i 30 fendenti inferti su Hayati Aroyo Il piano omicida minuto per minuto
Milano – Sono le 1.06 del 23 luglio: la telecamera di un bar immortala il passaggio di una Peugeot 107. Al volante c’è un ragazzo che nulla sa di quello che sta per succedere: un’ora e mezza prima, ha accettato di dare un passaggio a tre conoscenti di Busto Arsizio, che con la promessa di pagargli la benzina si sono fatti accompagnare a Sesto San Giovanni per “andare a prendere alcune cose da un amico”. I passeggeri, invece, hanno bene in testa quello che vogliono fare, stando alle indagini: assassinare Hayati Aroyo, sessantaduenne turco che da tre giorni si è trasferito al piano rialzato di via Fogagnolo 130, a casa di uno studente della Bicocca partito per un mese di vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
