Amici torna da Domenica 28 Settembre su Canale 5

Soapvibes.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le porte della scuola più amata dai giovani artisti italiani stanno per riaprirsi: “Amici di Maria De Filippi”, il talent show che ha fatto la storia della televisione italiana, torna con una nuova stagione carica di emozioni, sogni e talento. A partire da domenica 28 settembre alle ore 14 su Canale 5, il pubblico potrà nuovamente immergersi nell’universo vibrante di “Amici”, dove passione e determinazione si fondono in un percorso di crescita artistica e personale.? Dopo una stagione memorabile che ha visto brillare Daniele Doria nella categoria ballo e TrigNo nel canto, il programma festeggia il traguardo della venticinquesima edizione. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

amici torna da domenica 28 settembre su canale 5

© Soapvibes.it - Amici torna da Domenica 28 Settembre su Canale 5

In questa notizia si parla di: amici - torna

Amici, Aka7even torna sui social con un cambio di Look drastico che fa impazzire le Fan

Torna a casa in moto dopo una cena in spiaggia, poi lo schianto con due auto e le fiamme: Lorenzo Perugini muore sotto gli occhi degli amici

Ilaria Sula, Mark Antony Samson scriveva agli amici: «O torna con me o la uccido». Così l'ex fidanzato "progettava" il femminicidio

Amici ti aspetta domenica 28 settembre - Amici Clip |; Amici 2025 al via il 28 settembre: novità, professori e possibili concorrenti; Alla scoperta della Germanedo segreta: domenica 28 settembre tre luoghi apriranno al pubblico.

amici torna domenica 28Amici 25, i primi 4 allievi scelti per il pomeridiano, ecco i nomi - Ecco i nomi ufficiali dei concorrenti che parteciperanno al programma di Maria De Filippi. mondotv24.it scrive

amici torna domenica 28Cambio palinsesto Mediaset 28 settembre: sospesa La forza di una donna, debutta Amici 25 - Cambio palinsesto Mediaset a partire da domenica 28 settembre 2025, quando si assisterà alla sospensione delle puntate de La forza di una donna nella fascia del daytime pomeridiano. Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Amici Torna Domenica 28