Le porte della scuola più amata dai giovani artisti italiani stanno per riaprirsi: “Amici di Maria De Filippi”, il talent show che ha fatto la storia della televisione italiana, torna con una nuova stagione carica di emozioni, sogni e talento. A partire da domenica 28 settembre alle ore 14 su Canale 5, il pubblico potrà nuovamente immergersi nell’universo vibrante di “Amici”, dove passione e determinazione si fondono in un percorso di crescita artistica e personale.? Dopo una stagione memorabile che ha visto brillare Daniele Doria nella categoria ballo e TrigNo nel canto, il programma festeggia il traguardo della venticinquesima edizione. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Amici torna da Domenica 28 Settembre su Canale 5