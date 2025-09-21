Amici | la dichiarazione d’amore di Antonia Nocca a Senza Cri

Antonia Nocca e Senza Cri, protagoniste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, hanno ufficializzato la loro relazione sentimentale. Una notizia che molti fan aspettavano da tempo, ma che fino a oggi non era mai stata confermata dalle dirette interessate. Dopo mesi di indiscrezioni, sguardi complici e presenze reciproche agli eventi, la conferma è arrivata via social, con una foto che ha sciolto ogni dubbio e ha emozionato il web. Amici: la foto del bacio tra Antonia Nocca e Senza Cri. È stata Antonia Nocca a rompere il silenzio, pubblicando su Instagram un’immagine dolcissima in cui bacia Senza Cri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

