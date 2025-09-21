Amici 24 Senza Cri e Antonia ufficializzano il loro amore | dalla presunta censura al lieto fine

Dopo mesi dalla fine del talent show il percorso artistico ha lasciato spazio al sentimento: le due ex allieve si raccontano con un gesto simbolico condiviso sui social. Dopo mesi di indiscrezioni e sospetti di censura all'interno di Amici 24, Antonia Nocca e Senza Cri, hanno scelto di non nascondersi più. Le due cantanti, molto amate dal pubblico, hanno ufficializzato la loro storia d'amore con un dolce gesto sui social, trasformando i rumor in realtà e scatenando l'entusiasmo dei fan. La storia nata dentro Amici 24 Durante la loro permanenza nella scuola del talent show, Senza Cri e Antonia hanno vissuto un percorso intenso non solo sul piano artistico, ma anche personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

