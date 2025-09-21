Amiche invitate a casa da due uomini e violentate | stupratori condannati a sei anni

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La violenza risale allo scorso anno. Le due amiche erano arrivate da Rieti per conoscere un ragazzo, poi lui aveva presentato loro due amici, che le hanno invitate a casa per poi abusare di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

