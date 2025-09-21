Amiche 21enni morte investite da un furgone ?impazzito? a Brivio | chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani arrestato il conducente straniero

Le due vittime dell'incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio (Lecco) sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21enni della zona. La ragazza sopravvissuta è una coetanea residente in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Amiche 21enni morte investite da un furgone ?impazzito? a Brivio: chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, arrestato il conducente straniero

