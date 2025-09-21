Alzheimer | Una Battaglia che Riguarda Tutti Noi
Parliamoci chiaro: l'Alzheimer non è solo una questione femminile. Troppo spesso pensiamo che sia un problema che riguarda principalmente le donne - forse perché statisticamente vivono più a lungo, o perché tradizionalmente si occupano dell'assistenza familiare. Ma la realtà è diversa, e noi uomini dobbiamo iniziare a guardare in faccia questa malattia. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - battaglia
Immagina di avere mille pensieri, ma quando provi a dirli sembrano parole in una lingua sconosciuta ?. Con l’Alzheimer anche comunicare diventa una battaglia. Restare vicino significa dare voce a chi non riesce più a trovarla - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la Grande marcia Alzheimer, 16 chilometri per chi vive con una demenza; Forl?-Cesena - A settembre la mezza maratona Alzheimer; Malati di Alzheimer, battaglia legale sulle rette: «Nelle Rsa non sono tutte dovute».
Vaccini, 23mila dosi e nuovo record in Sardegna. Il Presidente Solinas: "Battaglia che riguarda tutti. Grande senso di responsabilità dei sardi" - Nella giornata di ieri sono state circa 23mila le vaccinazioni nell'Isola, 2mila in più di quelle registrate nelle 24 ore ... Scrive regione.sardegna.it