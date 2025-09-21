Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer, un’importante occasione per richiamare l’attenzione pubblica su una delle malattie neurodegenerative più diffuse e complesse. L’Alzheimer non riguarda solo la perdita di memoria, ma coinvolge profondamente la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie, ponendo sfide significative a livello individuale, sanitario e sociale. Per affrontarle in modo efficace, è fondamentale attivare interventi mirati, tempestivi e capillari su tutto il territorio. Asst Sette Laghi rafforza il proprio impegno su prevenzione e diagnosi precoce, fondamentali per contrastare l’avanzare della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alzheimer, più prevenzione per frenare i casi