Alzheimer più prevenzione per frenare i casi
Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer, un’importante occasione per richiamare l’attenzione pubblica su una delle malattie neurodegenerative più diffuse e complesse. L’Alzheimer non riguarda solo la perdita di memoria, ma coinvolge profondamente la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie, ponendo sfide significative a livello individuale, sanitario e sociale. Per affrontarle in modo efficace, è fondamentale attivare interventi mirati, tempestivi e capillari su tutto il territorio. Asst Sette Laghi rafforza il proprio impegno su prevenzione e diagnosi precoce, fondamentali per contrastare l’avanzare della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Centro unico di prevenzione e trattamento dell’Alzheimer attivo nel distretto di Gallipoli
La relazione è prevenzione. Ambiente e legami sociali per la lotta all’Alzheimer
Federazione Alzheimer Italia propone dieci regole della prevenzione e indica, per ciascuna, le responsabilità individuali e quelle collettive, perché senza una forte azione congiunta tra cittadini e istituzioni non si può contrastare l'impennata di nuovi casi che ci
?Programma mondiale sull'Alzheimer: focus su Ricerca, Cura, Supporto ai caregiver e Prevenzione https://ift.tt/i6bZn0j #evento #takethedate
Scoperta una proteina che può frenare l’Alzheimer - La midkine, proteina che si accumula nel cervello dei pazienti Alzheimer, in realtà svolge un ruolo protettivo impedendo la formazione delle placche amiloidi dannose Gli esperimenti sui topi hanno ... Come scrive tomshw.it