Alzheimer la malattia senza cura che colpisce 4 milioni di italiani

AGI - Oggi è la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, una malattia ancora incurabile che colpisce circa 4 milioni di italiani. Le proiezioni indicano un raddoppio dei casi entro il 2050, a causa dell’ invecchiamento della popolazione. Si tratta di una delle malattie più misteriose, capace di trasformare la vita dei pazienti in una foto sbiadita, in una progressiva perdita di punti di riferimenti e ricordi. Una malattia che trasforma l'esistenza in un labirinto senza uscita, la realtà in un'ombra deformata dove è difficile muoversi e aggrapparsi. Una patologia capace di resettare il cervello al punto di rendere estranei pazienti e familiari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alzheimer la malattia senza cura che colpisce 4 milioni di italiani

