Alzheimer IRCCS San Raffaele | presto sperimentazione clinica con stimolazione transcranica a ultrasuoni focalizzati non invasiva e a bassa intensità

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’ IRCCS San Raffaele di Roma annuncia la programmazione di una sperimentazione clinica che coinvolgerà pazienti affetti da diverse forme di demenza in vari stadi della malattia. L’obiettivo è testare il potenziale terapeutico della stimolazione transcranica a ultrasuoni focalizzati a bassa intensità (LItFUS), una tecnologia non invasiva di ultima generazione che consente di modulare l’eccitabilità di aree specifiche del cervello senza bisturi né dolore. Tale programmazione di studio è uno dei primi al mondo con tale finalità. La tFUS, già definita una nuova frontiera della neuromodulazione, concentra fasci di ultrasuoni, simili a quelli delle ecografie, ma molto più precisi e concentrati in punti millimetrici e programmabili del cervello (focus) grazie alle immagini di risonanza magnetica del paziente (neuronavigazione). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

