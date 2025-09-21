Alzheimer in Italia è emergenza | Oltre 4 milioni di interessati

Il 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer una malattia che condiziona la vita di malati e caregiver.

alzheimer in italia 232 emergenza oltre 4 milioni di interessati

© Gazzetta.it - Alzheimer, in Italia è emergenza: "Oltre 4 milioni di interessati"

Giornata Alzheimer, allarme Uneba: in Italia poco da festeggiare

World Alzheimer’s Day, in Italia 1,2 milioni casi di demenza

L’Italia ferita dall’Alzheimer ma le famiglie restano sole

Giornata Mondiale Alzheimer, emergenza disorientamento: uno Smart Body può aiutare.

alzheimer italia 232 emergenzaAlzheimer: in Italia emergenza sociale e caregiver allo stremo - In occasione del XIV Mese mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata mondiale dedicata (21 settembre), l’Italia si confronta con una realtà sempre più urgente: l’Alzheimer non &#232; solo una malattia neuro ... Secondo toscanaoggi.it

alzheimer italia 232 emergenzaL'Alzheimer &#232; un'emergenza sociale, in 4 milioni tra malati e caregiver in Italia - Con oltre quattro milioni di persone coinvolte in Italia, l'Alzheimer non è soltanto una malattia della memoria, ma una vera e propria emergenza sociale. Da ansa.it

