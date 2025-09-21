Alzheimer e decadimento cognitivo | in Lombardia 190mila diagnosi
Brescia. 21 settembre 2025 – «La demenza non è una sola e mai come oggi bisogna lavorare su diagnosi precoce e terapia personalizzata». A dirlo, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che ricorre oggi, è Barbara Borroni, che da inizio anno dirige la Struttura complessa “Riabilitazione del decadimento cognitivo e demenze“ all’ Irccs Fatebenefratelli di Brescia, ed è professore associato di neurologia all’Università di Brescia. Nel Bresciano, secondo i dati Ats Brescia, si stimano nel 2024 circa 8.300 assistiti affetti da demenza di Alzheimer pari a 6,8 casi ogni 1.000 assistiti. In Lombardia, si parla di 190mila persone con diagnosi di demenza, di cui 115. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - decadimento
