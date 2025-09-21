Alzheimer arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi

Dall’Università Cattolica di Milano un dispositivo innovativo, finanziato da Airalzh, in grado di rilevare i segnali di disorientamento e riportare i pazienti a casa grazie a sensori e GPS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi

