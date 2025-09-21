Altri morti per il batterio mangiacarne | decine di infezioni Cosa succede

Le malattie infettive continuano a rappresentare una minaccia silenziosa ma concreta per la salute pubblica. Accanto ai virus, anche alcuni batteri si stanno rivelando particolarmente aggressivi, capaci di causare gravi complicazioni e, nei casi peggiori, esiti letali. L’attenzione delle autorità sanitarie è rivolta in particolare agli agenti patogeni che prosperano in ambienti naturali ma che possono trasmettersi all’uomo attraverso comportamenti quotidiani, come il consumo di cibo o il contatto con l’acqua. Negli Stati Uniti, un’allerta crescente riguarda il cosiddetto “batterio mangiacarne”, già noto per la sua pericolosità e ora responsabile di un aumento preoccupante di casi e decessi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

