Altri morti per il batterio mangiacarne | decine di infezioni Cosa succede
Le malattie infettive continuano a rappresentare una minaccia silenziosa ma concreta per la salute pubblica. Accanto ai virus, anche alcuni batteri si stanno rivelando particolarmente aggressivi, capaci di causare gravi complicazioni e, nei casi peggiori, esiti letali. L’attenzione delle autorità sanitarie è rivolta in particolare agli agenti patogeni che prosperano in ambienti naturali ma che possono trasmettersi all’uomo attraverso comportamenti quotidiani, come il consumo di cibo o il contatto con l’acqua. Negli Stati Uniti, un’allerta crescente riguarda il cosiddetto “batterio mangiacarne”, già noto per la sua pericolosità e ora responsabile di un aumento preoccupante di casi e decessi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Batterio in ospedale a Bolzano, morti due neonati prematuri
Il batterio "mangiacarne" fa 4 morti. "Occhio a molluschi e ostriche"
Il batterio mangiacarne colpisce la Florida: quattro morti e sette persone ammalate: “Prospera in acqua salata e salmastra e può causare gravi malattie”
Allerta sanitaria in Francia per il batterio Listeria, individuato in prodotti dell’azienda casearia Chavegrand, nel dipartimento della Creuse, nel centro del paese. Al momento si contano 21 persone colpite dall’infezione, di cui due decedute. Si tratta di 11 donne - facebook.com Vai su Facebook
Cinque morti per il batterio mangiacarne, dove si trova? Infezione e sintomi, l'allerta; Clima impazzito in Francia, dopo il caldo torrido un'ondata di maltempo causa due morti e decine di feriti; Anch’io morso dal ragno violino, ma il ragazzo di Lecce mi sembra vittima del batterio mangiacarne”.
Batterio mangiacarne, altri 5 morti e decine di infezioni in Usa - Cinque morti e decine di malati per un'ondata di infezioni provocate dal batterio 'mangiacarne', il vibrio vulnificus, in Louisiana, negli Stati Uniti. Scrive adnkronos.com
Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio trovato nel dispenser del sapone utilizzato per lavare i biberon - Proseguono senza sosta le indagini dei Nas sull’origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri, avvenuta la settimana scorsa nel Reparto di terapia intensiva neonatale ... Riporta blitzquotidiano.it