Alto Calore disavanzo record e incertezza sul futuro

I numeri forniti dai commissari giudiziali delineano con chiarezza la situazione dell’Alto Calore Servizi (Acs): un disavanzo complessivo di 217 milioni di euro, dei quali almeno 109 milioni dovranno essere reperiti per poter sottoscrivere il concordato preventivo.Analisi degli esperti: Gravità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Alto Calore: bilancio positivo e strategie per il rilancio della gestione idrica in provincia di Avellino

Ondate di calore, temperature elevate e alto tasso di umidità ancora per 72 ore

Alto Calore, sì al bilancio in utile: ora occhi sull’emergenza idrica

Riproposta l'eccezione in aula dei difensori: Alto Calore è imputato come società e non può essere parte civile per altri tre reati. La decisione il 17 ottobre

Alto Calore Servizi: Il gruppo di professionisti”Dire la verità: solo così si esce dalla crisi” - È così che sembra, almeno a sentire gli interventi di politici, associazioni, comitati e gruppi di persone che si mettono insieme per spulciare i dati che sono ... Riporta corriereirpinia.it

Corsi fantasma all’Alto Calore, Ciarcia e Santoli a processo - Corsi fantasma bis all’Alto Calore, rinviati a giudizio i quattro imputati: l’ex amministratore unico dell’ente di Corso Europa Michelangelo Ciarcia, il suo collaboratore di segreteria Pantalone Trasi ... Scrive ilmattino.it