Alpinista si ferisce alla mano sul Corno Piccolo per una caduta di massi | recuperato dal soccorso alpino
Un 56enne originario di Alatri è rimasto ferito nella giornata del 21 settembre mentre stava effettuando una scalata sulla via dei Triestini, nella zona delle Fiamme di Pietra del Corno Piccolo. In base a quanto ricostruito, è rimasto ferito a una mano per dei massi caduti dall'alto. Sul posto è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: alpinista - ferisce
