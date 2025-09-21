Alpinista si ferisce alla mano sul Corno Piccolo per una caduta di massi | recuperato dal soccorso alpino

Ilpescara.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 56enne originario di Alatri è rimasto ferito nella giornata del 21 settembre mentre stava effettuando una scalata sulla via dei Triestini, nella zona delle Fiamme di Pietra del Corno Piccolo. In base a quanto ricostruito, è rimasto ferito a una mano per dei massi caduti dall'alto. Sul posto è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alpinista - ferisce

Alpinista si ferisce alla mano sul Corno Piccolo per una caduta di massi: recuperato dal soccorso alpino.

Cerca Video su questo argomento: Alpinista Ferisce Mano Corno