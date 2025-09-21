Alpinista ciociaro cade sul Gran Sasso messo in salvo con l' elicottero
Brutta esperienza quella vissuta nella giornata odierna da un appassionato di montagna ciociaro che era andato a esplorare il Massiccio del Gran Sasso in Abruzzo. L'alpinista è caduto e si è fatto male a una mano.Il primo allarme è scattato per uno scalatore del 1969, originario di Alatri (. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: alpinista - ciociaro
Alpinista ciociaro cade sul Gran Sasso, messo in salvo con l'elicottero.
Cade dal Gran Zebrù, morto un alpinista tedesco - Un alpinista trentunenne di Monaco di Baviera è precipitato mentre scendeva lungo il Gran Zebrù, a circa 3. Scrive rainews.it
Incidente mortale in montagna: alpinista tedesco precipita dal Gran Zebrù - Un alpinista trentunenne di Monaco di Baviera è precipitato mentre scendeva lungo il Gran Zebrù, a ... Come scrive rainews.it