Almanacco | Lunedì 22 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 22 Settembre è il 265° giorno del calendario gregoriano, mancano 100 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Sant’IgnazioProverbio di SettembreA settembre pioggia e luna, è dei funghi la fortunaAccadde Oggi1907 – Il piroscafo Principessa Jolanda affonda durante il varo.1965 – La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

