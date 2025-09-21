Almanacco | Domenica 21 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 21 settembre è il 265° giorno del calendario gregoriano. Mancano 101 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: San Matteo addolcisce i grappoli.Santi del giorno: San Matteo (apostolo ed evangelista), protettore di bancari, banchieri, contabili, esattori, ragionieriEtimologia: Matteo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

almanacco - domenica

